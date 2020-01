Macau decidiu cancelar as celebrações do Ano Novo Chinês, devido ao aparecimento do coronavírus na cidade de Wuhan que já provocou 25 mortes e deixou centenas de pessoas infetadas.

O anúncio foi feito pelas autoridades depois de a Direção dos Serviços de Turismo ter dito ser necessário implementar uma série de medidas de prevenção para reduzir o risco de contágio e ter sido identificada uma segunda pessoa infetada com o novo vírus, uma mulher de 52 anos que tinha vindo da cidade de Wuhan.

O Ano Novo Chinês é uma das datas comemorativas mais especiais para a população chinesa e que origina milhões de viagens. Segundo o Ministério dos Transportes chinês, o país deve registar um total de três mil milhões de viagens internas durante os próximos 40 dias.

Macau é um dos sitíos mais procurados para celebrar esta data. Foi cancelada uma Parada de Celebração do Ano do Rato, um evento comemorativo do Festival da Primavera no primeiro dia das festividades e um desfile do dragão gigante dourado.

A cidade de Pequim também anunciou esta quinta-feira que iria cancelar as celebrações do Ano Novo Chinês, devido ao coronavírus. Com o intuito de conter o vírus, os cidadãos das cidade de Wuhan (11 milhões de habitantes), Huanggang (7,5 milhões) e Ezhou (um milhão) também foram proibidos de viajar.