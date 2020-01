No ano passado 4506 enfermeiros solicitaram à Ordem a documentação necessária para emigrar. Num comunicado enviado às redações esta quinta-feira, a Ordem dos Enfermeiros sublinha que se trata de um número recorde. Os pedidos de certificado de equivalência para exercer no estrangeiro aumentaram 64% face a 2018 e triplicaram face a 2017, ano em que se registaram 1286 pedidos.

“Este é um número preocupante, que diz muito sobre o estado da saúde em Portugal e, em particular, sobre a forma como os profissionais são tratados”, afirma na mesma nota a bastonária Ana Rita Cavaco, considerando ainda que a emigração resulta da falta de contratação no país, apesar da carência de enfermeiros, e das condições de trabalho. “No estrangeiro, os enfermeiros têm a formação e a especialidade pagas, têm, efectivamente, uma carreira com diferenciação salarial, mas, acima de tudo, são reconhecidos e acarinhados”, acrescenta a bastonária, lembrando que a OMS declarou 2020 como o Ano Internacional do Enfermeiro.

A Ordem recorda que os pedidos no primeiro trimestre de 2019 já eram elevados - em três meses tinham sido quase tantos como no ano anterior - considerando,no entanto, que o ano fechou com "números surpreendentes e além do estimado".

Com base nas declarações que referem o país de destino, informação que não é obrigatória nos certificados, o Reino Unido mantém-se como o principal destino dos enfermeiros portugueses, seguido de Espanha e Suíça. De acordo com a Ordem, há também cada vez mais enfermeiros a emigrar para Emirados Árabes Unidos, China e Qatar.