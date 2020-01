O corpo do piloto Paulo Gonçalves, que morreu a 12 de janeiro no Rali Dakar de todo-o-terreno, chegou esta quinta-feira de manhã ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O voo da Lufthansa, proveniente de Frankfurt, aterrou pouco depois das 11 horas, no local estavam dezenas de motards, à espera da chegada do corpo de Paulo Gonçalves, segundo o Jornal de Notícias.

O cortejo fúnebre seguirá até Esposende, onde o motociclista será alvo de uma homenagem. O funeral realiza-se amanhã à tarde na Igreja de Gemeses, sendo que o corpo ficará em câmara ardente a partir das 16 horas desta quinta-feira.

Recorde-se que o piloto português morreu no dia 12 de janeiro, aos 40 anos, na sequência de uma queda na sétima de 12 etapas do Rali Dakar de todo-o-terreno, realizado na Arábia Saudita.