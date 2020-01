Nuno Ribeiro da Cunha, diretor do private banking do EuroBic e gestor da conta da Sonangol , foi encontrado morto, esta quinta-feira, em sua casa, segundo apurou o i.

O i sabe que se trata de uma morte por enforcamento.

Recorde-se que a TVI noticiou, esta quarta-feira, que Nuno Ribeiro da Cunha tinha sido encontrado em sua casa, em Vila Nova de Milfontes, no passado dia 7 de janeiro com ferimentos nos pulsos e abdómen. O diretor do EuroBic terá dito à PJ que se tinha tratado de uma tentativa de suicidio, motivada por uma depressão.

Na altura, a 7 de janeiro, a PJ colocou três hipóteses possíveis para o sucedido: tentativa de suicídio, simulação de uma tentativa de suicídio ou tentativa de homicídio.

Nuno Ribeiro da Cunha foi ontem, 22 de janeiro, constituído arguido pelas autoridades angolanas no caso Luanda Leaks.