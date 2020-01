O Porto venceu, esta quarta-feira, o Vitória de Guimarães por 2-1. Numa reviravolta inesperada, o clube de Sérgio Conceição conseguiu apurar-se para a final da Taça da Liga.

Com uma primeira parte sem remates certeiros, Tapsoba inaugurou o marcador aos 65 minutos com uma grande penalidade. Os dragões não demoraram a reagir, e no minuto seguinte Alex Telles empatou o resultado. Dez minutos depois do primeiro golo, Soares marcou o golo da vitória.

A Final da Taça da Liga está agendada para sábado, às 19h45. O FC Porto vai defrontar o Sp. Braga, no Estádio Municipal Braga.