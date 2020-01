Luigi Di Maio deverá demitir-se esta quarta-feira da co-liderança do Movimento 5 Estrelas, segundo uma fonte próxima do partido citado pela Reuters, invocando divisões profundas no seio do partido e acrescentando incerteza à coligação que governa Itália.

Di Maio, que é ministro dos Negócios Estrangeiros, informou os outros ministros da sua decisão num encontro esta quarta-feira. Diz a fonte à Reuters, que Di Maio deverá anunciar a sua demissão em Roma às 17h (16h em Portugal continental).

O Movimento 5 Estrelas está no Governo em coligação com o Partido Democrático. A possível demissão dá-se quatro dias antes das eleições regionais, vistas como cruciais, em Emilia-Romagna e Calabria.