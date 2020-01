O corpo de um homem foi encontrado no rio Ave, esta quarta-feira, na freguesia de Barco, em Guimarães.

Segundo o Jornal de Notícias, o alerta foi dado pelas 10h45. O cadáver foi encontrado nas margens do rio Ave, no Parque de Lazer do Barco.

No local está uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários das Taipas.

De acordo com o mesmo jornal, o corpo foi encontrado próximo do local onde, este sábado, tinha sido encontrado o telemóvel de Fernando Conde – que está desaparecido desde o dia 8 de janeiro.