Um homem de 69 anos morreu, esta quarta-feira, vítima de paragem cardiorrespiratória, em Labruge, no concelho de Vila do Conde, quando agredia uma mulher com um ferro, disse fonte da GNR à agência Lusa.

A mulher, de 73 anos, que estava a ser agredida sofreu fraturas graves e foi transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, segundo fonte das relações públicas do Comando da GNR do Porto.



A mesma fonte adiantou que a agressão à mulher e a morte do homem ocorreram no interior de uma casa, no entanto a relação entre os dois não foi divulgada.

O caso está agora ser investigado pela Polícia Judiciária.