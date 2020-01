António Costa defendeu esta terça-feira que a descentralização “é mesmo o caminho que temos de percorrer”.

“Claro que temos dificuldades, mas temos de as ultrapassar. Foi assim que fizemos nos transportes. É assim que faremos nas outras áreas”, defendeu António Costa, à margem da cerimónia para a assinatura do contrato para aquisição de 18 novas viaturas para o Metro do Porto.

Relacionados Governo inicia hoje roteiro para descentralização Descentralização. “Isto é andorinha que não faz a primavera”, diz PSD Santana. “Ministérios também deviam sair de Lisboa” Três secretarias de Estado vão viver para fora de Lisboa

Esta declaração surge depois de Rui Moreira ter criticado os autarcas que recuaram na intenção de subscrever o documento ‘Declaração do Rivoli’, que exige a suspensão da universalização das competências transferidas pelo Estado em 2001. Todos eles são do PS. “A grande vantagem da independência é não ter que obedecer aos diretórios. Quando em campanha eleitoral disse que não recebia telefonemas de Lisboa, e isso indignou adversários de um partido político, era a isto que me referia”, escreveu Rui Moreira no Facebook.

"Claro que temos dificuldades [no processo de descentralização] mas temos de ultrapassar as dificuldades, identificando e resolvendo os problemas. Foi assim que fizemos nos transportes. É assim que faremos nas outras áreas, de forma a, em conjunto, respondermos às necessidades da população e do país", reconheceu esta terça-feira António Costa.