A plataforma de transportes Uber passa a disponibilizar, a partir desta terça-feira, informação sobre os transportes públicos da área metropolitana de Lisboa. A informação na aplicação e em tempo real inclui opções como comboio, metro, barcos, ferries, elétricos e autocarros.

Desta forma, a Uber pretende contribuir para a redução da utilização do carro nos grandes centros urbanos e para uma maior eficiência na forma como as pessoas se deslocam nas cidades. Nesta primeira fase, 50% dos utilizadores de Lisboa vão poder consultar em tempo real todas as soluções de mobilidade integrada de Lisboa, bastando, para tal, inserir na aplicação da Uber o destino pretendido. Os utilizadores podem optar pela opção transportes públicos, ficando com acesso ao planeamento da viagem passo a passo e a uma estimativa de preços.

Manuel Pina, diretor geral da Uber em Portugal, afirma que “o transporte público é uma forma eficiente e sustentável dos nossos utilizadores se deslocarem e queremos que esta decisão seja ainda mais fácil de tomar”. “No ano que em que Lisboa é a capital verde europeia, integrar a informação dos transportes públicos é mais um passo decisivo para criamos uma alternativa real ao carro próprio”, refere

Miguel Gaspar, vereador da mobilidade da Câmara de Lisboa, afirma que “há um ‘modo de transporte’ que ganha cada vez maior relevância, que é o telemóvel. Hoje já é possível aceder a um automóvel ou a uma mota partilhada, solicitar um TVDE ou um táxi, ou desbloquear uma bicicleta ou trotineta a partir da palma da mão. Este anúncio permite aproximar mais os utilizadores destas plataformas do transporte público. Simplifica o acesso à informação e com isso aumenta as hipóteses de escolha individuais, dando mais visibilidade ao transporte público”.

Atualmente, a Uber serve utilizadores nas áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na região do Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra, Aveiro e agora também na Madeira. Desde a chegada da Uber a Portugal já foram realizados mais de 2,5 milhões de downloads da aplicação.