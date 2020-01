A direção do Sporting decidiu mudar o lugar das claques do clube leonino em Alvaldade. De acordo com o jornal A Bola, as claques Juve Leo, Directivo Ultras XXI, bem como os restantes Grupos Organizados de Adeptos (GOA) - Torcida Verde e Brigada Ultras Sporting - vão passar do primeiro anel do estádio – bancada A – para uma bancada B com caixa de segurança (gaiola), geralmente destinada aos adeptos da equipa adversária.

De acordo com o mesmo jornal, no meio da tensão que se vive entre direção e claques no clube de Alvalade, esta foi a medida que entenderam ser a solução para reduzir o número de multas que tem chegado ao clube devido ao arremesso de artefactos pirotécnicos para o relvado. Embora o Sporting tente impugnar as multas com a justificação de que não pode ser responsabilizado pelo comportamento de claques com as quais está de relações cortadas, a argumentação não tem sido suficiente e o mau comportamento dos adeptos esta época já valeu mais de 100 mil euros em multas.

A direção leonina considera ainda que as claques não têm apoiado a equipa nos momentos importantes dos jogos e, por isso, consideram que não é importante que se localizem nos setores mais próximos do campo.