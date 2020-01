Deals de justice

Philipe X, CEO de um importante grupo económico francês, interroga-se sobre o sentido do que acabara de fazer, depois de ter pago ao Estado americano uma quantia de várias centenas de milhões de dólares, a fim de evitar um processo, uma acusação e um julgamento formal das empresas que dirige e de alguns dos seus responsáveis perante a Justiça estatal americana.

Comprei e comecei a ler um livro orientado por Antoine Garapon e Pierre Servan-Schreiber – Deals de Justice.

Tratando-se, na verdade, de uma coleção de estudos sobre a subordinação crescente do Direito às conveniências do mercado, em especial do americano - como o próprio subtítulo da obra, aliás, indica –, tal livro vai, todavia, muito além de tal assunto.

Em tais estudos desvendam-se muitos dos novos métodos utilizados pelos poderes concertados dos EUA para «combater» a corrupção nos negócios sem, com isso, colocar verdadeiramente em risco a liberdade pessoal dos empresários infratores e, menos ainda, a imagem e saúde financeira das empresas envolvidas e as do próprio Estado norte-americano.

Não irei, porém, aqui falar desse seu tema essencial: a privatização e sujeição de partes essenciais do Direito Penal económico à ética dos negócios.

O livro inicia-se com uma hipotética, mas interpelante, elucubração de um suposto empresário, submetido a um desses inovadores métodos de correção e punição de comportamentos empresariais.

Philipe X, CEO de um importante grupo económico francês, interroga-se sobre o sentido do que acabara de fazer, depois de ter negociado e pago ao Estado americano uma quantia de várias centenas de milhões de dólares, a fim de evitar as consequências de um processo de investigação público, uma acusação e o julgamento formal das empresas que dirige e de alguns dos seus responsáveis ante a Justiça estatal desse país.

A perplexidade de Philipe X é resumida através deste imaginário monólogo e reflexão:

«Mas em que mundo entramos nós, pergunta-se? Ele lembra-se dos anos passados na faculdade de direito de Paris, onde os seus mestres lhe explicaram os fundamentos do direito penal (…) e, depois, do ano em que frequentou a Universidade de Columbia, onde se fascinou com a subtileza do direito americano: o direito processual (a prova), o direito constitucional, a importância concedida à liberdade e aos direitos garantidos pela Bill of Rights, designadamente o direito à não auto- incriminação. Todos esses refinamentos do pensamento, toda essa sabedoria acumulada por tradições diferentes ao longo de séculos lhe pareceram de repente em vias de se tornarem inúteis neste mundo novo.»

Não se fica, entretanto, a saber se - e que - tipo de ilegalidades foram cometidas e quem as cometeu ou delas teve conhecimento.

Sabe-se apenas que, se um inquérito formal fosse aberto contra tal grupo económico, a sua imagem e os seus negócios seriam altamente prejudicados, mesmo que, no fim, viesse a ser absolvido de possíveis acusações.

Por isso, Philipe X pagou, sem questionar, o que lhe foi exigido.

A questão é, portanto, essa – em que mundo entramos nós? – e é ela que, de facto, aflige muita gente e não apenas os juristas que, de um lado, ou do outro, da barricada judiciária, se vêm confrontados em processos concretos com soluções, princípios e valores que nada têm a ver com aqueles que as suas leis constitucionais e ordinárias continuam a contemplar.

Com eles, interrogam-se, também, cidadãos que conseguem aceder ao conhecimento de tais inovações que, não raro, escapam à perceção da maioria.

Em que mundo entramos nós: para que servem hoje, afinal, o direito, as leis, os tribunais? Que papel lhes está, de facto, reservado? Que valores – ou deverei dizer apenas interesses – lhes compete defender? E em que circunstâncias e com que métodos?

Muita da discussão que hoje se trava, também em Portugal, em torno dos métodos da luta contra a criminalidade financeira grave e a corrupção não deve poder abdicar de uma tal reflexão que, não sendo, de facto, nada económica, não é, todavia, fútil e tem, necessariamente, a ver com o tipo de civilização que queremos, ou não, construir.