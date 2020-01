Faltava apenas a confirmação oficial. Finalmente, ontem chegou. O Real Madrid anunciou no seu site oficial a contratação do mais recente fenómeno do futebol brasileiro: Reinier. Apenas um dia após ter completado o seu 18.o aniversário, o jovem ponta-de-lança, ex-Flamengo, vê confirmada a sua chegada ao Santiago Bernabéu, num negócio que, segundo a imprensa espanhola, terá custado cerca de 30 milhões de euros ao colosso espanhol. Reinier assinou um contrato válido até 2026.

Considerado um dos mais promissores jogadores da sua geração, o jovem brasileiro vai integrar, numa primeira fase, o plantel do Real Madrid Castilla, a equipa B dos merengues, atualmente às ordens do ex-jogador Raúl González – assim que finalize a sua participação no Torneio Pré-Olímpico sub-23 da seleção do Brasil.

O avançado foi um autêntico joker da equipa do Flamengo durante a última temporada, tendo ajudado a equipa de Jorge Jesus com seis golos em 15 jogos, contribuindo decisivamente para uma época de sonho que culminou com a conquista do Brasileirão e da Taça dos Libertadores.

Mercado interno a mexer O Sporting vai mesmo reforçar o seu setor ofensivo com a contratação do esloveno Andraz Sporar. O ponta-de-lança, de 25 anos, deverá chegar a Lisboa nas próximas horas para realizar os habituais testes médicos e assinar pelos leões. A primeira contratação neste mercado de inverno do Sporting deverá custar aos cofres leoninos uma verba a rondar os sete milhões de euros. Sporar atuava no Slovan Bratislava, onde, na primeira metade da época, apontou 21 golos em 26 partidas. O internacional esloveno (2 golos em 19 jogos pela sua seleção) destacou-se desde muito cedo ao serviço do NK Interblock e do Olimpija Ljubljana, contando com passagens pelos suíços do Basileia e pelos alemães do Arminia Bielefeld. Nos últimos anos, foi ao serviço do clube da capital eslovaca que deu nas vistas, tanto no plano interno como nas competições europeias. Nesta temporada apontou cinco golos em seis jogos na fase de grupos da Liga Europa (dois dos quais frente ao Sp. Braga).

Do outro lado da Segunda Circular também houve movimentações. O avançado do Boavista Samuel Pedro, de 18 anos, está a caminho do Benfica. Os contornos do negócio não são conhecidos, mas o jovem promissor, que tanto pode jogar na ala direita como esquerda do ataque, já não vai fugir ao clube encarnado. Samu – como é conhecido no mundo do futebol – fez a sua formação no Beira-Mar, Gafanha, Sp. Braga, Palmeiras e Boavista. Ainda com idade júnior, Samu tem dado nas vistas no campeonato do escalão (12 golos em 11 jogos). Presença assídua nos treinos da equipa principal dos axadrezados, fez a sua estreia no principal escalão do futebol português na derrota caseira (1-4) contra o... Benfica.