Um feto foi encontrado, esta segunda-feira, dentro de um carro em Espinho.

Segundo o Correio da Manhã, o alerta foi dado por um homem, que passou perto do veículo. De acordo com o mesmo jornal, o carro pertence a uma mulher, que tem dois filhos.

Escreve o Jornal de Notícias que o homem viu um saco no interior do veículo, que tinha o feto, com sete meses de gestação. A mulher, que será a progenitora, tem 24 anos e tinha estado de madrugada no hospital, onde continua internada, com queixas de dores abdominais.

A PSP esteve no local, mas, segundo o Correio da Manhã, o caso está sob a alçada da Polícia Judiciária (PJ).