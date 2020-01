Num fim de semana inevitavelmente marcado pelo grande “Northwest Derby” entre Liverpool e Manchester United, o Tottenham de José Mouriho empatou (0-0) em Watford e vai no seu quarto jogo consecutivo sem vencer, beneficiando ainda assim da derrota do Chelsea, o quarto classificado, último lugar a dar acesso à Liga dos Campeões, em Newcastle, com um golo sofrido no último lance do período de descontos.

Ontem, todas as atenções viraram-se para Anfield. Impressionante a forma como a equipa de Klopp tem dominado a Premier League. Recebeu o grande rival da vizinha Manchester sentado num trono de 20 vitórias em 21 jogos, algo muito pouco comum numa prova com tradições centenárias de equilíbrio como é esta.

A questão é que este Liverpool teima em adulterar todas as noções de equilíbrio do velho campeonato de Inglaterra. Num jogo renhido, com muitos momentos de superioridade territorial dos de Manchester - ainda que sem verdadeiras oportunidades de golo - a cavalgada vermelha de Klopp acentuou-se graças a Van Dijk (14 m), num golpe de cabeça formidando na sequência de um canto, e a Salah (90+3), que concluiu um contra-ataque devastador numa fase em que o adversário já só tinha o guarda-redes para trás da linha de meio-campo, numa tentativa derradeira de chegar ao empate.

O City de Guardiola, por seu lado, continua a desiludir e perdeu novamente pontos, desta vez em casa, face ao Crystal Palace, empatando 2-2. Ninguém tem dúvidas que o Liverpool vai voltar a ser campeão, ao fim de uma eternidade que dura desde 1989, e os contínuos trambolhões do seu perseguidor mais directo, se é que assim se pode chamar, só servem para acentuar essa certeza: 16 pontos de atraso com um jogo a menos para os de Merseyside. É algo que impressiona!

Alemanha

A Bundesliga regressou à atividade e, pode dizer-se, no seu registo habitual. O pluricampeão Bayern de Munique foi a Berlim despedaçar o Hertha por 4-0, com golos tardios de Müller (60m), Lewandovski (73, pen), Tiago Alcântara (76) e Perisic (84), enquanto o Bayer Lerverkusen, adversário do FC Porto na Liga Europa foi bater o Paderborn por 4-1 - golos de Volland (11 e 14m), Baumgartlinger (36) e Havertz (75), contra um de Srbeny 51). O líder do campeonato continua a ser o Leipzig que ganhou em casa ao Union Berlim por 3-1.

Nota ainda para a Roma de Paulo Fonseca, em Itália, que regressou às vitórias, agora em Génova, batendo o Génova por 3-1, e para o próximo opositor do Sporting na Liga Europa, o Istambul Basaksehir que goleou o Yeni Malatyaspor por 4-1, sendo Visca (22m), Demba Ba (27), Kahveci (34) e Tekdemir (41) os autores dos golos. No segundo tempo, o Basaksehir limitou-se a controlar os acontecimentos e consentiu que Jahovic (64) reduzisse.