Madonna cancelou o concerto agendado para esta noite, 19 de janeiro, no Coliseu de Lisboa, adiantou a promotora Everything is New nas redes sociais.

"Lamentamos informar que Madonna não poderá atuar esta noite", podia-se ler nas páginas oficiais da promotora. A mesma publicação indicava como deveriam proceder os espetadores relativamente ao reembolso do bilhete.

"O reembolso deverá ser solicitado no ponto de venda onde adquiriu os bilhetes a partir do dia 21 de janeiro às 13h00. Os bilhetes comprados online (bol.pt, coliseu.pt e everythingisnew.pt), receberão indicação de reembolso via e-mail.Os compradores de Pacotes de Hotel serão contactados pela Event Travel".

Até ao momento, não foram divulgados os motivos que levaram ao cancelamento. No entanto, esta não é uma situação inédita: a cantora já tinha cancelado concertos na digressão norte-americana (Boston e Miami), evocando problemas físicos. No concerto da passada terça feira, 14 de janeiro, ao qual o i assistiu, coxeava ligeiramente.