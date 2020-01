Depois das polémicas, vieram as tréguas. O PSD/Madeira deu os parabéns a Rui Rio e mostrou-se “disponível” para defender a social-democracia. “A união e a mobilização dos militantes são, neste momento, essenciais para que o PSD enfrente, com sucesso, os próximos desafios que tem pela frente e, particularmente, as eleições autárquicas de 2021”, referiu o PSD/Madeira, em comunicado.

A estrutura regional do partido, liderada por Miguel Albuquerque, disse estar “disponível, tal como sempre esteve, para contribuir na defesa da social-democracia em Portugal e no combate aos verdadeiros adversários políticos, nomeadamente o Partido Socialista”.

“Acresce referir que todas as questões internas, entre o PSD/Madeira e a liderança nacional do partido, serão abordadas em momento e local próprios”, refere ainda o comunicado.

Recorde-se que PSD/Madeira recusou abrir no sábado as sedes do partido naquela região autónoma, depois de o Conselho de Jurisdição Nacional ter anulado todos os votos da primeira volta na Madeira. Em causa, defendeu aquele órgão, estão “desconformidades” com o caderno eleitoral. O diferendo entre o PSD Nacional e a estrutura da Madeira reside na forma de pagamento de quotas do partido: o regulamento impõe pagamento por multibanco, cheque ou cartão de crédito, mas a maioria dos 2300 militantes do PSD/Madeira paga as quotas diretamente na sede do partido – apenas 104 militantes estavam a seguir as indicações do regulamento, estando por isso, em condições de votar.