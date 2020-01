Através do Facebook, Miguel Pinto Luz deu os parabéns a Rui Rio pela vitória nas eleições do PSD. O número 3 destas eleições, que tiveram direito a uma segunda volta inédita, "cumprimentou" Rui Rio "pela vitória e por ter merecido a confiança dos militantes". A Luís Montenegro, deixou "uma palavra de agradecimento pela elevação democrática com que disputou esta eleição".

Garantindo que o partido contará com a sua militância "leal e interventiva", agradece a todos os militantes que "participaram em mais uma demonstração de vitalidade democrática" do partido.