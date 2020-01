O homem foi baleado, durante a tarde deste sábado, no bairro da Pasteleira. Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, o incidente terá sido um ajuste de contas, na sequência de "problemas com droga".

A vítima foi assistida no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e depois transportada para o hospital. Segundo as autoridades, citadas pelo Jornal de Notícias, a vítima "não corre perigo de vida" e terá contado que foi atingido por disparos vindos de uma viatura em andamento. O alerta foi dado por volta das 17h30.

Segundo a PSP, "provavelmente [o autor dos disparos] não o quis matar". No local estiveram três carros patrulha das quipas de intervenção rápida da PSP, tendo sido dado conhecimento do caso à polícia Judiciária.