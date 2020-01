O programa Escola a Tempo Inteiro (ETI) vai ser alargado aos alunos do 2.º Ciclo, prolongando assim o horário escolar das 9 às 17 horas, avança o Jornal de Notícias, esta sexta-feira. O programa, que consiste na existência Das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), já é aplicado aos alunos do 1.º Ciclo e vai agora entrar em vigor para os alunos do 5.º e 6.º ano como experiência-piloto.

A medida, que deverá ser generalizada em 2022, vai entrar em vigor em dez agrupamentos escolares. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, irá anunciar esta sexta-feira o alargamento da experiência na Comissão de Orçamento de Finanças, onde a sua pasta será discutida na especialidade.

Ao Jornal de Notícias, fonte do ministério da Educação explicou que a experiência vai contar com dotação orçamental e fundos comunitários, estando apoiada "num trabalho prévio de auscultação de diferentes serviços da administração educativa e de um conjunto de especialistas".