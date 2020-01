Uma jovem foi detida, esta quarta-feira, em Porto Salvo, no concelho de Oeiras, por simulação de um crime.

A suspeita, de 20 anos, dirigiu-se à esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) para fazer uma falsa queixa por roubo de um telemóvel, “através do método de esticão", explica a força de segurança em comunicado.

“Na tentativa de perceber os contornos do ilícito e na tentativa da recuperação do bem roubado", a polícia fez várias questões à jovem. No entanto, "foram encontrando incongruência no discurso e nervosismo na postura da suspeita".

No fim, a jovem acabou por admitir que o relato era falso e que se tinha dirigido à esquadra porque "pretendia uma denúncia criminal para ser presente na entidade seguradora do aparelho".

A detida foi notificada para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Oeiras, onde lhe vai ser aplicada a eventual medida de coação.