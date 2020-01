A TINA à portuguesa

Passadas duas décadas e meia, em Portugal parece ter-se consolidado uma nova TINA, com a novidade da denominada geringonça.

“There is no alternative!”

Margaret Thatcher, para os seus críticos à esquerda

Os anos 80 conheceram uma “Nova Direita”, na Europa, com Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos com Ronald Reagan. Em Portugal, Cavaco Silva governou a partir de 1985, conquistando duas maiorias absolutas, em 1987 e 1991. Na Europa, chamavam-lhe Mr. Thatcher.

A sra. Thatcher governou a Grã-Bretanha durante 11 anos (1979-1990) e Cavaco Silva foi primeiro-ministro durante dez anos (1985-1995). Ambos os consulados foram caracterizados pela nítida ausência de alternativa.

O slogan TINA nasce na Grã-Bretanha, exatamente a partir da expressão thatcheriana “There is no alternative”.

Passadas duas décadas e meia, em Portugal, já no séc. xxi, parece ter-se consolidado uma nova TINA, com a novidade da denominada geringonça que, com mais ou menos engenho, lá vai funcionando, depois de uma legislatura cumprida e no início da segunda.

A aprovação na generalidade do Orçamento do Estado provou que, apesar da comédia política montada pelos parceiros do PS, a geringonça é para continuar. É a “solução à portuguesa”, como é conhecida na Europa.

E a geringonça parece estar para durar, exatamente porque a TINA persiste.

A oposição à direita do PS continua a olhar para dentro, com eleições para a liderança. Seja como for, no que respeita ao PSD, tudo indica que vai continuar a ser mais do mesmo, enquanto o CDS, seja qual for a liderança, não parece escapar à curva descendente que pode levá-lo à total irrelevância.

Sobram duas pequeníssimas forças políticas que têm animado a vida parlamentar: Chega e Iniciativa Liberal. Embora tenham tendência para crescer - sobretudo a primeira -, não parece possível que possam afrontar, a curto prazo, o poder socialista e dos seus aliados.

Continuaremos, assim, a ser governados por uma “Velha Esquerda” que, neste cantinho à beira do Atlântico, verdadeira aldeia de Astérix, lá vai andando contra os ventos e marés do resto da Europa, à exceção da vizinha Espanha, que encontrou, finalmente e a muito custo, a “solução à portuguesa”.

Estamos, portanto, condenados à TINA.

Jornalista