Depois de várias jornadas de luta, a Portway e os trabalhadores chegaram a um consenso para a assinatura de um novo acordo de empresa. Em comunicado enviado às redações, a Portway – empresa de apoio de passageiros em terra nos aeroportos – classificou este acordo “equilibrado para todos os envolvidos”.

O acordo prevê o pagamento da progressão de carreiras equivalente a retroativos a janeiro de 2019, a inclusão no acordo de todos os trabalhadores, de todos os negócios e atividades da Portway, aumentos salariais acima da inflação para os três anos de duração do acordo, um pacote alargado de benefícios sociais, nomeadamente um seguro de saúde aplicável a todos os trabalhadores, o fim do “banco de horas” e a manutenção das medidas de organização do trabalho acordadas na anterior negociação.

Na nota, a Portway afirma que com este acordo estão “reunidas todas as condições para a manutenção de um ambiente de paz social e para que toda a organização se possa concentrar no futuro e no desenvolvimento do negócio”.

O acordo teve a concordância da maioria das estruturas sindicais com representação na Portway, nomeadamente o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação (SINDAV), Sindicato dos Técnicos de Handling dos Aeroportos (STHA) e Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante (SIMAMEVIP), agências de viagens, transitários e pescas, com excepção, até ao momento do Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Da Aviação Civil (SINTAC).