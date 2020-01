Depois de ter sido noticiado pelo Observador que vários militantes votaram sem sair de casa, a favor de Rui Rio, o atual presidente do PSD, a candidatura de Luís Montenegro solicitou “de imediato a abertura de um inquérito por parte do Conselho de Jurisdição Nacional” para apurar a veracidade da notícia, e que caso seja verdade, sejam declarados “inválidos os votos” na secção de Freixo de Espada a Cinta.

No comunicado enviado às redações, a candidatura de Montenegro afirma que “o candidato Rui Rio está permanentemente a falar de ética relativamente aos outros” no entanto “pactua com comportamentos inaceitáveis em benefício da sua candidatura”.

Luís Montenegro e Rui Rio disputam a 2.ª volta das eleições diretas para escolher o presidente do PSD no próximo sábado. Na 1.ª volta Rio venceu, com 49,02% dos votos e Montenegro com 41,42%