O preço das casas em Portugal aumentou cerca de 40% nos últimos 12 anos. O estudo do Eurostat divulgado esta quinta-feira aborda a evolução do mercado imobiliário no contexto europeu, entre 2007 e 2019.

Neste período, o preço das casa aumentou, em média, abaixo dos 20% na União europeia a 28. Os maiores aumentos verificaram-se na Áustria (+85.5%), Luxemburgo (+80.6%) e Suécia (+80.3%). Do outro lado da tabela, Grécia (-40%), Roménia (-27.2%) e Irlanda (-16.7%) foi onde os preços das casas mais desceram, desde 2007.

Segundo o gabinete estatístico europeu, as rendas em Portugal entre 2007 e 2019 aumentaram cerca de 30%. O aumento neste indicador também foi superior ao da média da União Europeia, que registou um aumento pouca acima dos 20%.

Neste período, as rendas na Lituânia aumentaram mais do dobro. Na República Checa o crescimento das rendas ficou perto dos 80% e na Roménia dos 50%. A Grécia foi o único país da União Europeia onde se registou uma diminuição do valor médio das rendas, em quase 20%.