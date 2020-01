Outra das grandes novidades apresentadas tem a ver com a disponibilização multiplataforma dos conteúdos TVCine. Quer isto dizer que partir de agora já pode ver cinema a qualquer hora e em qualquer lugar, quer seja na televisão, no pc ou através das apps para iOS e Android.

Para assinalar as mudanças, os canais TVCine vãoe star disponíveis durantes três dias em sinal aberto em todos os operados nacionais, nos dias 17, 18 e 19 de janeiro.

"Com a programação dos melhores e mais recentes filmes e séries organizada por temáticas, um novo look & feel e novos conteúdos, os Canais TVCine passam a ter mais vida e mais personalidade", lê-se no comunicado.

Com a mudança, os canais "passam a assumir um nome que ajuda na identificação da sua temática e programação exibida", assinala ainda o comunicado:

TVCine Top: exibe os filmes mais recentes, as últimas novidades, os filmes que são considerados os maiores blockbusters.

TVCine Edition: o canal com edições especiais. Cinema do mundo e de autor, filmes de culto, documentários, curtas, clássicos e cinema português.

TVCine Emotion: o canal dedicado às emoções são mais intensas. Exibe filmes e séries que fazem chorar ou rir, as grandes comédias, drama atual ou histórico e animação.

TVCine Action: o Canal das descargas de adrenalina. Dedicado a filmes e séries de ação, suspense, terror, sci-fi, polícias e ladrões, perseguições a alta velocidade e grandes explosões.

O TVCine Top continuará a ser o canal das grandes estreias, com o horário das sextas-feiras, sábados e domingos (às 21h30) a exibir os maiores blockbusters.

Os Canais TVCine avançam também que, em conjunto, os quatro canais vão disponibilizar uma média mensal de 800 filmes e séries, com cerca de 70 estreias, 24 horas por dia, sete dias por semana.