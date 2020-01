Um homem ameaçou dois seguranças com uma faca e conseguiu fugir, depois de ser apanhado a roubar uma máquina fotográfica numa loja de uma superfície comercial em Oeiras.

Segundo o Correio da Manhã, o suspeito, de 44 anos, apoderou-se do objeto e escondeu-o numa mochila, no passado dia 4 de janeiro. Depois de ser intercetado pelos seguranças foi levado para uma área reservada, de onde conseguiu fugir com a máquina fotográfica, depois de usar uma faca para ameaçar os homens.

De acordo com o mesmo jornal, o homem foi agora detido pela PSP e, depois de presente a juiz, ficou em prisão preventiva.

O detido é autor de pelo menos mais dois furtos naquela superfície comercial. Em 2018, já tinha participado num roubo agravado, também em Oeiras.