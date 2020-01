Se está a pensar ter um filho e não lhe ocorre qual o melhor sítio para o ver crescer, este é o estudo indicado para si. O US News & World Report e a Escola Wharton da Universidade da Pensilvânia avaliaram todos os países do mundo e concluiram quais os melhores para educar uma criança.

Na liderança estão os países da Europa do norte: A Dinamarca lidera o ranking, tendo subido uma posição comparativamente ao ano passado, em que estava em segundo lugar, trocando de posição com a Suécia. A Noruega mantêm-se em terceiro lugar. "Estes países tendem a ter licença paterna e uma licença de maternidade generosa, a pré-escola é gratuita e têm bons sistemas de educação pública em geral", disse Deidre McPhillips, editora sénior de dados do U.S. News & World Report.

O Canadá ocupa o quarto lugar do top, seguido pelos Países Baixos, Finlândia, Suíça, Nova Zelândia, Austrália e Áustria, que fecha o top 10. Portugal encontra-se em 17º lugar, tendo subido uma posição comparativamente ao ranking do ano passado, ficando à frente de países como os Estados Unidos, Japão e Polónia.