Um homem, de 63 anos, morreu atropelado, esta quarta-feira, enquanto estava a atravessar a estrada com o neto, em Oliveira de Azeméis.

"À nossa chegada, o avô estava em paragem cardiorrespiratória", disse António Justino, comandante dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis, em declarações ao Jornal de Notícias.

O homem ainda foi transportado para o Hospital de Oliveira de Azeméis, mas acabou por não resistir.

Segundo o mesmo jornal, o condutor, que estava em estado de choque, e a criança, de oito anos, que sofreu ferimentos ligeiros, foram transportados para o Hospital da Feira.

No momento do acidente, foi acionada uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira e a equipa de psicólogos do INEM do Porto para prestar apoio à criança e a familiares da vítima que moravam perto do local.

O alerta foi dado pelas 07h30.