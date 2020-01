A mãe de um aluno da Escola da Bela Vista, em Setúbal, agrediu uma docente e uma funcionária da escola, esta terça-feira, avançou o Jornal de Notícias.

Segundo a mesma publicação, as autoridades concluíram que o aluno terá dito à mãe que tinha sido agredida pela professora, enquanto esta acabava com uma briga entre ele e outro aluno, no recreio da escola, durante o período da manhã.

Ao saber da situação, a mãe do menor foi à escola e agrediu a professor com uma chapada. As pessoas que assistiram à situação tentaram impedi-la, no entanto, a mãe do aluno acabou por agredir outra funcionária da escola que a tentava deter. A professora teve de receber cuidados médicos no Hospital São Bernardo.

Quando as autoridades chegaram ao local, a mãe de um aluno já tinha abandonado a escola.