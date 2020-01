As tarifas reguladas no mercado de eletricidade em Portugal vão manter-se em vigor depois de 2020. A garantia foi dada pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética.

O mercado regulado tinha o fim previsto para o final deste ano, mas vai continuar em vigor.

“É nossa intenção prorrogar as tarifas reguladas”, disse João Pedro Matos Fernandes no Parlamento.

Esta medida vai abranger cerca de um milhão de consumidores que ainda estão no mercado regulado.