A Altice Portugal acaba de anunciar a entrada de uma nova operação em Portugal através da incorporação da Intelcia, um dos principais players na área de outsourcing. Trata-se, no entender do presidente da operadora, de um negócio que “vai alargar significativamente o seu ecossistema, investimento e aposta no país” e, ao mesmo tempo, “traduz-se em mais investimento, estímulo à economia portuguesa, criação de emprego e aposta numa nova área de atividade”, revelou Alexandre Fonseca durante a apresentação da operação.

“Representa um investimento forte ao incorporar uma empresa que está alargada em vários países e em que temos 65% do capital. E é um movimento que vai reforçar o compromisso da Altice Portugal, mas também nos vai dar ferramentas ainda mais fortes para continuarmos a ser líderes de mercado. Continuamos a crescer e a ir para novas áreas de atividade que seriam inimagináveis”, garante o responsável.

A Intelcia, que iniciou a operação em Portugal em setembro de 2018, passa agora a ser o prestador preferencial dos serviços de atendimento ao cliente da dona da Meo. Isto significa que as áreas de customer care e comercial, até aqui asseguradas pela ManpowerGroup Solutions, vão ser totalmente assumidas pela Intelcia Portugal. No entanto, a empresa vai continuar a prestar atividade fora do ecossistema Altice, contando já com um portefólio robusto de clientes nas áreas de tecnologia e telecomunicações e no setor segurador.

Integração de trabalhadores Com esta operação vão ser integrados os cerca de dois mil trabalhadores da Intelcia, “sendo não só assegurada a manutenção integral de todas as condições que os colaboradores tinham na empresa de origem (condições laborais e remuneratórias e garantia de antiguidade), mas dando um passo qualitativo, com a atribuição de seguro de saúde a todos estes colaboradores, um benefício inédito nesta área de atividade. Poderão beneficiar igualmente da experiência, oportunidades e política social proporcionada pela Intelcia nos diferentes países e serviços que presta”, revela a operadora.

De acordo com Alexandre Fonseca, os contratos que os trabalhadores mantinham com a ManpowerGroup Solutions mantém-se – 30% eram efetivos – e vai ser-lhes atribuído um seguro de saúde. “É um movimento positivo porque estamos a incorporar pessoas que estavam a funcionar em regime externo e passam a ter acesso à folha salarial do grupo Altice. Iremos dar um passo qualitativo para explicar aos trabalhadores todo este processo, para que seja transparente”, diz o responsável. Também a antiguidade será mantida e ronda em média 4,6 anos.

Com mais de 14 mil colaboradores, 27 sites e presença em nove países, a Intelcia pretende continuar a sua expansão através de um plano para 2020 que potenciará as competências multilinguísticas e de serviço ao cliente, através de novas oportunidades de crescimento noutros países. “Para isso está a apostar numa presença noutras geografias, nomeadamente nos EUA, prevendo um crescimento do número de colaboradores e da diversificação linguística e de especialização em áreas de ITO e BPO em gestão de relações B2C e B2B, outsourcing de processos de negócio, soluções informáticas e serviços digitais”, conclui.