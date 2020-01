Madonna deu o primeiro de oito concertos, em Lisboa, este domingo. A 'rainha da pop' iniciou a digressão europeia de Madame X na cidade que foi a sua casa durante dois anos. No concerto, foi proibido o uso dos telemóveis e aparelhos eletrónicos, de forma a que a experiência proporcionada por Madonna fosse mais "intimista".

Veja na galeria algumas fotografias do concerto, cedidas pela promotora Everything is New.