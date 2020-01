O Ministério das Finanças reservou 2,6 milhões de euros para o sorteio Fatura da Sorte da Autoridade Tributária e Aduaneira deste ano. A portaria publicada esta terça-feira em Diário da República acrescenta ainda 700 mil euros para este concurso em 2021, embora antecipe que “podem ser acrescidas” verbas a este total, provenientes “do saldo que se apurar na execução orçamental” do ano em curso.

O sorteio – criado em 2014 pelo Governo de Pedro Passos Coelho, com o objectivo de incentivar os contribuintes a pedirem fatura com número de contribuinte – atribui semanalmente um prémio de 35 mil euros em Certificados do Tesouro Poupança Mais (até abril de 2016 a Fatura da Sorte oferecia automóveis).

A Fatura da Sorte conta ainda dois sorteios anuais extraordinários, nos meses de junho e dezembro, em que são atribuídos três prémios de cada vez.