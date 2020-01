Liam Gallagher é a mais recente confirmação do festival Rock in Rio Lisboa. O artista, ex-vocalista da banda internacionalmente conhecida Oasis, irá apresentar o seu álbum mais recente a solo, "Why me? Why not?", editado no ano passado, no próximo dia 21 de junho e que alcançou o topo da tabela britânica, em 2019.

"Gallagher é considerado um dos elementos mais importantes do Britpop - movimento musical e cultural dos anos 90", escreve a organização do Rock in Rio, no comunicado hoje divulgado. Liam Gallagher foi eleito "o melhor vocalista de sempre pelos leitores da revista britânica 'Q'", em 2010, recorda o Rock in Rio, na nota.

O Rock in Rio Lisboa regressa ao parque da Bela Vista, em Lisboa, nos próximos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Além de Liam Gallagher, Camila Cabello, The National, Post Malone, Foo Fighters e Black Eyed Peas também já estão confirmados.