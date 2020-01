Uma churrasqueira portuguesa foi eleita como o melhor sítio para se comer no Canadá, segundo um ranking da Yelp, uma rede social de estabelecimentos comerciais que utilizou a classificação e o número de avaliações online para selecionar os melhores espaços.

Localizada no centro de Montreal, no Canadá, a churrasqueira vende diversos pratos e especialidades portuguesas, como bifanas e pastéis de nata, mas a especialidade da casa é a "Ma Poule Mouillée" (A Galinha Molhada, em português), que é também o nome do restaurante. Tony Alves é o português que dirige o restaurante desde 2013 e afirma que o segredo da especialidade da casa está no molho picante, pode ler-se no website oficial do establecimento.

Depois de ter dado os primeiros passos na cozinha ao lado do seu tio, "o chef Alves aprendeu a conceber um molho picante muito especial, de maneira suave, sendo hoje dos mais requintados. Pois, como diz o chef, é o molho que faz a diferença, porque todos são capazes de grelhar um frango", refere o texto.

Já no ano passado, a churrasqueira tinha sido eleita pela Yelp, mas tinha ficado em 16.º nesta lista. O restaurante já agradeceu a distinção através da sua página oficial de Facebook e diz que "não podia esperar um melhor presente para 2020", um ano depois de um incêndio ter levado ao encerramento do espaço. "Há um ano prometemos que voltaríamos em força. E aqui vamos nós, passamos do 16º lugar no 1º lugar", pode ler-se na publicação.

A embaixada do Canadá em Lisboa também celebrou a distinção, através do Facebook, mostrando-se feliz por a gastronomia portuguesa ser uma das mais apreciadas no Canadá.