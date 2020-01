O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a República Centro-Africana defendeu, esta segunda-feira, um reforço de meios aéreos portugueses no país africano.

À margem de uma conferência no Instituto de Defesa Nacional, Mankeur Ndiaye afirmou que “ia ver com o senhor ministro” o que se podia fazer acerca desta questão. "Vou tentar ver com o senhor ministro [da Defesa] o que podemos fazer em conjunto para reforçar os meios de intervenção da Minusca [Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana], incluindo com meios aéreos", explicou, realçando a importância destes meios.

O representante da Organização das Nações Unidas (ONU) garantiu que, na reunião agendada para o final da tarde com o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, iria “felicitar” Portugal pelo "papel importante que desempenha nas operações de manutenção da paz em todo o mundo e, em particular, na RCA através da Força de Reação Rápida portuguesa".

Foi também sublinhado, antes da reunião, que a Força de Reação Rápida portuguesa, composta por 180 militares portugueses, “faz diferença no terreno”.