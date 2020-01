A histórica Livraria Lello, no Porto, completou no dia 13 de janeiro o seu 114º aniversário.

"Para a Livraria Lello, 13 é número de sorte - foi no dia 13 de 1906 que abrimos as portas, numa atitude visionária e arrojada!”, explica no Facebook. Uma loja que se tornou um local de culto para todos os que gostam de um bom livro e, mais recentemente, uma paragem obrigatória para os turistas.

A Lello foi considerada por publicações como o jornal britânico The Guardian, como uma das livrarias mais bonitas do mundo. Um ponto de referência para fãs de Harry Potter, uma vez que J.K. Rowling inspirou-se nesta livraria quando ainda vivia no Porto.