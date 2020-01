A decisão da fase instrutória de Rui Pinto foi adiada para a próxima sexta-feira. O criador do Football Leaks iria esta segunda-feira saber quais os crimes pelos quais vai responder em julgamento, mas uma alteração da qualificação jurídica por parte da juíza de instrução criminal Cláudia Pina ditou o adiamento da sessão de leitura da decisão instrutória.

A juíza de instrução criminal decidiu manter todos os crimes, alterando apenas a classificação de 68 crimes de acesso ilegítimo para crimes de acesso indevido aos sistemas informáticos.

À saída do Tribunal de Instrução Criminal (TIC), no Campus da Justiça, Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto, disse que "não estava à espera". "O Tribunal entendeu que deveria alterar a qualificação jurídica, embora não altere substancialmente as questões, e não sabemos o que vai decidir quanto ao resto", acrescentou o advogado.

Rui Pinto é acusado pelo Ministério Público de 147 crimes de violação de correspondência, sabotagem informática, tentativa de extorsão e acesso ilegítimo.