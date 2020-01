A Força Militar Conjunta, uma força militar africana, anunciou, esta segunda-feira, ter matado Amir Khalifa Umar, líder influente do Daesh na África Ocidental. O comandante do ISWAP morreu, segundo o porta-voz Timothy Antigha, num ataque aéreo na região do Lago Chade, na região Borno, na Nigéria.

Amir Khalifa Umar, terceiro na liderança do grupo extremista islâmico, foi morto em “operações ofensivas contínuas contra o Estado Islâmico na África Ocidental e outros perpetradores de violência e instabilidade na bacia d lago”.

O porta-voz informou ainda que mais três extremistas morreram num outro ataque aéreo. A força militar que esteve no comando da operação inclui soldados do Benim, Camarões, Chade, Níger e Nigéria, e tem como principal objetivo eliminar os ataques do Boko Haram na Nigéria e na região do Lago onde o comandante foi morto.