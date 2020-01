David L. Calhoun assume esta segunda-feira, oficialmente, o cargo de CEO da Boeing. A construtora de aviões atravessa uma das suas fases mais conturbadas após um ano de 2019 marcado pelos acidentes envolvendo os seus aviões 737 Max – na Indonésia e na Etiópia – que levaram à suspensão do fabrico deste modelo no início do mês.

O ex-líder Dennis Muilenburg havia pedido a demissão da liderança em dezembro do ano passado. O gestor sai agora de cena recebendo da empresa uma compensação de 72,5 milhões de euros em salários e outros benefícios.