Mais um jogo, mais uma vitória. Este tem sido o lema do Liverpool na Liga inglesa 2019/20. Só por uma vez os reds não conseguiram aplicá-lo da melhor maneira, somando agora 20 vitórias e um empate nos 21 jogos já disputados. O último aconteceu este fim de semana ante o Tottenham de José Mourinho. Os spurs tentavam ser os primeiros a derrotar o líder invicto, mas, à semelhança dos restantes adversários, saíram como sendo mais uma das vítimas do mortífero conjunto treinador por Jurgen Klopp. Não é justo ainda assim dizer-se que o plantel de Mou não teve a mínima hipótese perante os reds – mas a ineficácia paga-se, quase sempre, com a derrota. E assim foi, mais uma vez. com Firmino, ainda na primeira metade da partida (37 minutos), a fazer o único golo do encontro disputado no campo dos spurs.

O Liverpool regista agora 61 pontos (em 63 possíveis) e torna-se cada vez mais dono e senhor da Premier League, que já só vai questionando se será alguém capaz de travar os reds.

Ainda em Inglaterra, destaque para a mexida no top-3, com o Manchester City a subir ao 2.º lugar, relegando o Leicester para o último posto do pódio. Depois de terem visto os foxes a perder (1-2) na receção ao Southampton, os citizens não desperdiçaram a oportunidade para a ultrapassagem na classificação – fazendo-a, aliás, de forma bastante clara.

Esta tarde, a turma de Pep Guardiola foi até Villa Park golear o Aston Villa por categóricos 6-1. Com João Cancelo a titutar (e Bernardo Silva nos suplentes), o campeão inglês venceu graças a um bis de Mahrez (18 e 24 minutos), um hat-trick de Aguero (28, 58 e 81 minutos), para além de um golo de Gabriel Jesus (46’). Aos 90’, Anwar El Ghazi, de penálti, ainda reduziu para a equipa da casa.

Com este resultado, o City passa a ter 47 pontos e fica a 14 do primeiro lugar. De notar ainda assim que o Liverpool tem menos um jogo do que os rivais diretos.

Inter derrapa e Juve procura isolar-se Já em Itália, destaque para a grande surpresa da jornada 19 do campeonato, que trouxe um inesperado empate a uma bola no jogo entre Inter e Atalanta.

Com este resultado, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, que visita hoje à noite a Roma, de Paulo Fonseca, procura alcançar a liderança isolada da prova.