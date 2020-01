Foi há precisamente 12 anos, a 12 de janeiro de 2008, que Cristiano Ronaldo apontou o seu primeiro hat-trick como jogador profissional.

O jogador português vestia a camisola do Manchester United quando ajudou a golear o Newcastel por 6-0, num jogo a contar para a Premier League. Foi em Old Trafford que o futebolista assinou o primeiro hat-trick da carreira, mas também o único pelos red devils.

Atualmente, Cristiano Ronaldo já soma 56 hat-tricks.

On this day in 2008, @Cristiano scored his first hat-trick for Manchester United in a 6-0 demolition of Newcastle at Old Trafford. Carlos Tevez added 2, followed by a goal from @rioferdy5, sending United to the top of the tablepic.twitter.com/18ZJsCEUKD