Uma mulher morreu, este sábado, após ser atropelada por um camião do lixo da Câmara Municipal de Lisboa.

Segundo o Correio da Manhã, o acidente ocorreu na rua Roy Campbell, no bairro do Casalinho da Ajuda, quando a vítima, de 76 anos, atravessou a estrada, numa passadeira, no momento em que se procedia ao esvaziamento de vários caixotes do lixo que ali se encontravam.

De acordo com o mesmo jornal, que cita fonte policial, o motorista do camião não se terá apercebido da presença da mulher e acabou por atropelá-la acidentalmente ao arrancar com o veículo pesado.

O óbito foi declarado no local.

A PSP tomou conta da ocorrência.