Rui Rio celebrou esta noite a "vitória expressiva" nas eleições diretas, nas quais obteve 49,44% dos votos. O atual lider do PSD, que vai disputar a segunda volta com Luís Montenegro, o segundo candidato mais votado com 41,26%, chegou à sala visivelmente bem-disposto, apesar de não ter conseguido que tudo ficasse decidido já.

"É uma vitória expressiva, fiquei perto da maioria absoluta, é um orgulho", afirmou, depois de agradecer aos militantes que votaram e a quem pede “que façam mais um esforço e apareçam no próximo sábado para votar também".

Rui Rio lembrou ainda que esta será a primeira vez na história do PSD que há uma segunda volta. “Pelas regras antigas, isto estava arrumadíssimo! Mas para mim nada é fácil, já estou habituado", sublinhou.

O atual líder dos sociais-democratas definiu três prioridades no caso de vencer no próximo sábado a eleição: as autárquicas, a abertura do partido à sociedade e fazer uma oposição construtiva.

"Candidato-me com total desprendimento, apenas com o espírito de missão. É assim que se deve estar, com desprendimento do poder", afirmou, acrescentando: "Vamos abrir o partido para debater ideias e deixarmos os lugares para o lado".

A exemplo do que já tem feito ao longo do seu mandato à frente do PSD, Rio lembrou a importância de estar do outro lado do Governo.

"Temos de fazer uma oposição construtiva, servimos o país no Governo, mas também na oposição. Estamos para servir o país indepentemente de sermos maioriários. Temos a obrigação de dizer o que está mal, mas também de criticar com argumentos. O contrário não credibiliza o partido nem a democracia", declarou.

Questionado sobre o desafio de Luís Montenegro para um debate a dois, Rio rejeitou a ideia.

Para o atual lider do PSD, o debate entre os três candidatos durante não correu bem e em nada “prestigiou” o PSD. De qualquer forma, “os militantes já estão esclarecidos”, acrescentou.