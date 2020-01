Pinto Luz assume derrota e dá os parabéns aos adversários

"Quero humildemente dizer-vos hoje que não ganhámos", começou por dizer o candidato que foi o tercerio mais votado. As primeiras palavras foram também de parabéns aos seus adversários Rui Rio e Luís Montenegro. Mas mostra-se satisfeito com a preferência de 12% dos militantes que votaram, este sábado. Veja em direto as declarações.