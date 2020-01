Presidente do PSD e recandidato à liderança do partido tem, neste momento, vantagem com 49.56 % dos votos. Faltam apurar resultados em 56 secções dos sociais-democratas, o que corresponde a 7954 votos.

O presidente e recandidato à liderança do PSD, Rui Rio, lidera a contagem de votos quando faltam ainda apurar os números de 56 secções de voto no partido.

Luís Montenegro contabiliza 40,96% dos votos, enquanto Miguel Pinto Luz totaliza 9,48% dos votos, de acordo com a contagem provisória do PSD disponibilizada no site dos sociais-democratas.

Estão apurados resultados de 247 secções de voto. Assim, está aberta a porta a uma segunda volta eleitoral no próximo dia 18 porque Rio não supera os 50 por cento dos votos. E tudo aponta para uma disputa do cargo com Luís Montenegro. Os primeiros resultados provisórios apontavam para uma maioria absoluta do presidente do PSD e recandidato. O que não se confirma.

(Em atualização)