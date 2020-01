A direção do Vitória de Setúbal afixou, este sábado, um aviso na zona dos balneários, antes de receber o Sporting.

O aviso foi deixado no local na sequência de uma virose que terá atacado mais de 80 por cento do plantel, e quemotivou um pedido de adiamento do jogo pelo Vitória do Setúbal, que não chegou a acordo com o Sporting.

"Vírus. Perigo de contágio. Aconselhado o uso de máscara", lê-se no aviso.

Os sadinos têm apenas cinco jogadores no banco de suplentes, em vez dos habituais sete. Sendo que dos onze dos jogadores titulares, seis terão ido ao hospital.