O FC Porto venceu, fora de casa, o Moreirense por 4-2, esta sexta-feira em jogo da 16.ª jornada da Primeira Liga.

O Moreirense inaugurou o marcador logo aos 3 minutos com um golo de Fábio Abreu, aos 32’ chegou a reação do FC Porto que empatou com remate de Soares. Sete minutos depois Alex Telles conseguia vantagem com a marcação de uma grande penalidade.

Mas a noite ainda guardava mais uma surpresa para os azuis e brancos, com o Moreirense a fazer o 2-2 com um golo de João Aurélio aos 44 minutos.

No entanto, na segunda parte o FC Porto viria a recuperar terreno e os golos de Luis Diáz aos 72' e de Jesús Corona 85' confirmaram o triunfo e a festa azul e branca.

Sublinhe-se que os dragões não venciam um jogo do campeonato em casa do moreirense desde 2015.