O jogo entre o Vitória de Setúbal e o Sporting vai mesmo acontecer na data que estava prevista, confirmou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Os dois clubes não chegaram a acordo na reunião desta sexta-feira.

A Liga, presidida por Pedro Proença, convocou representantes das duas equipas para um encontro, no qual o Vitória de Setúbal reiterou o seu pedido de adiamento, na sequência de vários jogadores do seu plantel não estarem aptos para jogar devido a um vírus. Mas não foi alcançado qualquer acordo, depois de os leões terem colocado condições que não foram aceites pelos sadinos.

"Esta hipótese só será ponderada pelo Sporting caso o Vitória aceite fazer uma junta médica que ateste a condição física dos jogadores, na qual esteja integrado o diretor clínico do emblema de Alvalade, João Pedro Araújo. Este foi um cenário recusado pelo presidente e diretor desportivo do Vitória FC, pelo que a Liga, respeitando o que está regulamentado, mantém o jogo entre os dois clubes para o horário e dia previamente agendado", lê-se no comunicado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.